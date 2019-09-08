Otomobille çarpışıp savrulan motosikletli çöp kamyonun altıda can verdi

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpıştıktan sonra savrulup çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü Beray Kökten (48) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Taşyaka Mahallesi 177 Sokak ile 203 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fethiye'de emlakçılık yapan Beray Kökten (48) yönetimindeki 48 GZ 777 plakalı motosiklet, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi Aykut D. yönetimindeki CG 566 ZA yabancı plakalı otomobille çapıştı. Kaza sırasında savrulan kasksız sürücü Kökten, yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beray Kökten'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Aykut D. gözaltına alındı.



