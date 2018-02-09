Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...
ABD’de Trump'ı sallayacak büyük kriz... Hükümet yine kapandı
ABD’de hükümet kapandı

Otomobille belediye otobüsüne çarpan anne ve 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsüne çarpan otomobildeki sürücü Gülşah (32) ile kızı Nida Arabacı (4) ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Bornova Öğretmenevi yakınlarında meydana geldi....

Otomobille belediye otobüsüne çarpan anne ve 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsüne çarpan otomobildeki sürücü Gülşah (32) ile kızı Nida Arabacı (4) ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Bornova Öğretmenevi yakınlarında meydana geldi. Gülşah Arabacı, iddiaya göre, siyah renkte bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle kontrolünden çıkan yönetimindeki otomobille önündeki belediye otobüsüne çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan anne ile kızını ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kafatasında çatlak tespit edilmesi sonrasında ameliyata alınan küçük Nida ile annesi Gülşah Arabacı'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gülşah Arabacı'nın kullandığı otomobili sıkıştırdığı iddia edilen siyah otomobilin sürücüsünü arıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314