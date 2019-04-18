Otomobiliyle yaya geçidinde yavaşlayınca TIR çarptı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaya geçidinde yavaşlayan ve arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü Nuran Özen, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda, Yeşil Mahalle'deki 388 Sokak kavşağı yakınında bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden Nuran Özen, kullandığı 48 JG 422 plakalı otomobille yaya geçidine yaklaştığında yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Gülen yönetimindeki 34 TB 1040 plakalı TIR, Özen'in otomobiline hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, devrilirken, TIR'ın çekicisi ise yan dönerek, refüje çarptı. Otomobil sürücüsü Özen, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Nuran Özen'in iyi olduğunu belirterek, tedaviyi kabul etmemesi üzerine sağlık görevlileri, bölgeden ayrıldı. Kaza nedeniyle 30 dakika kapalı kalan yolda ise 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI