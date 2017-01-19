Otomobiliyle temel çukuruna uçan hukuk fakültesi öğrencisi öldü

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA’da, hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Ahmet Bera Akyar’ın kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan babası polis olan Akyar, kaldırıldığını Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Caddesi’nden aşağıya doğru inen Ahmet Bera Akyar yönetimindeki 16 BB 230 plakalı otomobili, başka bir araç sıkıştırdı. Bu sırada kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden Akyar, Kasım Önadım Bulvarı üzerindeki Emek İlkokulu inşaatının bulunduğu temele uçtu.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki inşaat temiline uçan otomobil hurdaya döndü ve Akyar araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Akyar’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akyar hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU BABASI: EMANET BUKADARMIŞ

Okul inşaatına uçan otomobilde hayatını kaybeden ve sömestr tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Bera Akyar’ın Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan babası Ramazan Akyar, oğlunun kaza geçirdiği haberini alınca hastaneye koştu. Oğlunun ölüm haberini alan baba Akyar kendisini teselli için gelen meslektaşlarına, “Sabah evden çıkarken yol kenarında inşaatların olduğunu söyleyerek uyardım. Ağlamak istemiyorum, çünkü biz emanete inanan insanlarız. Emanet buraya kadarmış. Tek isteğim oğlumun Emir Sultan Mezarlığı’na defnedilmesi. İçine mi doğdu bilmiyorum ama oğlum Emir Sultan Mezarlığı’nı çok istiyordu” dedi.

Baba Ramazan Akyar’ın otomobili bir süre önce satılığa çıkardığı ve aracın camında 'satılık' yazısının bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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