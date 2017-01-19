Otomobiliyle temel çukuruna uçan hukuk fakültesi öğrencisi öldü - ek fotoğraf
19 Ocak 2017 Perşembe 13:55
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