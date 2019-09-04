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Otomobiliyle çarpıp yaraladığı şahine sahip çıktı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Murat Yıldırım, otomobiliyle çarpıp yaraladığı şahini, Belediye görevlilerine teslim etti. İnegöl’e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Murat Yıldırım, yol kenarındaki kızıl...
GÜVENLİK 04.09.2019, 10:39
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Murat Yıldırım, otomobiliyle çarpıp yaraladığı şahini, Belediye görevlilerine teslim etti.
İnegöl’e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Murat Yıldırım, yol kenarındaki kızıl şahine çarptı. Hemen otomobilinden inen Yıldırım, yaralanan şahini alıp, İnegöl Belediyesi'ne götürdü. Burada İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine teslim etti. Yaralı şahin tedaviye alındı.
İnegöl’e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Murat Yıldırım, yol kenarındaki kızıl şahine çarptı. Hemen otomobilinden inen Yıldırım, yaralanan şahini alıp, İnegöl Belediyesi'ne götürdü. Burada İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine teslim etti. Yaralı şahin tedaviye alındı.
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