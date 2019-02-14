Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Otomobiliyle bisikletliye çarparak ölüme neden olan sürücü tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bisikletli Ahmet Cıvkın'a (38) otomobiliyle çarpıp, 30 metre sürükleyerek ölümüne neden olan ve kırılan dikiz aynası parçalarından tespit edilerek, yakalanan Murat Tunç tutuklandı. Kaza, 11...

Otomobiliyle bisikletliye çarparak ölüme neden olan sürücü tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bisikletli Ahmet Cıvkın'a (38) otomobiliyle çarpıp, 30 metre sürükleyerek ölümüne neden olan ve kırılan dikiz aynası parçalarından tespit edilerek, yakalanan Murat Tunç tutuklandı.
Kaza, 11 Şubat günü saat 07.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Cıvkın, işe gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen Cıvkın'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Aracın yaklaşık 30 metre sürüklediği Ahmet Cıvkın ağır yaralandı. Geri manevra yapan sürücü, aracın içinden Cıvkın'a bakıp, kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Cıvkın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Cıvkın'a çarpan otomobilin olay yerinde kırılan dikiz aynası parçalarından ve güvenlik kamerası görüntülerinden, aynı ilçede oturan Murat Tunç olduğunu belirledi. Tunç evinde gözaltına alınırken, kullandığı otomobil trafikten men edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Murat Tunç, sevk edildiği  adliyede  nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328