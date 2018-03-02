Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücü öldü

MANİSA'da aşırı süratli olduğu iddia edilen Hasan Çankaya (63), bariyerlere çarptığı otomobilinde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çankaya, kurtarılamadı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Ahmetli-Salihli Karayolu üzerindeki Alahıdır...

Otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücü öldü
MANİSA'da aşırı süratli olduğu iddia edilen Hasan Çankaya (63), bariyerlere çarptığı otomobilinde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çankaya, kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Ahmetli-Salihli Karayolu üzerindeki Alahıdır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmetli ilçe merkezine doğru aşırı hızlı gittiği belirtilen Hasan Çankaya'nın kullandığı 35 ZU 497 plakalı otomobil, Alahıdır Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Çankaya, çevredekilerin durumu ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çankaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314