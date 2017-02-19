Otomobilini tamir ettirdi, anlaşmazlık çıkınca işyerine ateş açtı

KONYA'da otomobilini tamir ettirip parasını ödemediği işyerine 3 saat içerisinde 3 kez gelerek tabanca ile ateş ettiği öne sürülen 20 yaşındaki Mehmet Emin K. serbest bırakıldı. Şüphelinin işyerini kurşunlaması ve işyerindeki panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Olay, geçen 14 Şubat günü merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu üzerinde bulunan araç tamir ve aksesuar satılan bir işyerinde meydana geldi. Mehmet Emin K., geçen hafta işyerine gelerek tamir edilmesi için otomobili bıraktı. 2 gün sonra tekrar işyerine gelen Mehmet Emin K., 230 lira tamir masrafını vermeyip, test etmek amaçlı bindiği otomobiliyle işyerinden kaçtı. 1 gün sonra işyerinin diğer şubesine gelen şüpheli, işyeri sahibinin parayı istemesi üzerine tartıştı. Aracından çıkardığı kılıçla işyeri sahiplerine saldıran şüpheli tekrar kaçtı.Kavgadan 2 saat sonra otomobiliyle işyerini önüne gelen şüpheli, aracının içerisinde pompalı tüfekle işyerine ateş açıp kaçtı. 5 dakika yeniden gelip yine işyerine ateş açan şüpheli, 2 saat sonra aynı eylemi tekrarladı. Saldırılarda şans eseri yaralanan olmadı.Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan ve hakkında 'mala zarar verme' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatılan Mehmet Emin K., işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Şüphelinin yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren işyeri ortağı Hüseyin Köse, "Hem borcunu ödemeyeceksin, gelip 17 kurşun sıkacaksın, sonra da serbest kalacaksın. Bu şahıs serbest kaldıktan sonra bizi arayarak tehdit amaçlı tekrar geleceğini söyledi" dedi.

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