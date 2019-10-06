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Otomobiline çarpan motosikletliyi tabancayla öldürdü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, motosikletiyle otomobiline çarpan Deniz Şahbaz'ı (33), tabancayla vurarak öldürdü. Olay, saat 21.30 sıralarında Kırıklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen...
GÜVENLİK 06.10.2019, 00:43
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, motosikletiyle otomobiline çarpan Deniz Şahbaz'ı (33), tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Kırıklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Deniz Şahbaz, iddiaya göre bir otomobile çarptı. Otomobilden inen sürücü ile Şahbaz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Belinden çıkardığı tabanca ile Şahbaz'a kurşun yağdıran şüpheli, daha sonra otomobiline binip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahbaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Kırıklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Deniz Şahbaz, iddiaya göre bir otomobile çarptı. Otomobilden inen sürücü ile Şahbaz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Belinden çıkardığı tabanca ile Şahbaz'a kurşun yağdıran şüpheli, daha sonra otomobiline binip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahbaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
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