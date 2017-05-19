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Otomobiline binerken vuruldu

NİĞDE'de 29 yaşındaki Fehmi Bayhan silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olay, dün akşam Aşağıkayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobile binmek isteyen Fehmi Bayhan'a tabancayla ateş açıldı....

Otomobiline binerken vuruldu
NİĞDE'de 29 yaşındaki Fehmi Bayhan silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Olay, dün akşam Aşağıkayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobile binmek isteyen Fehmi Bayhan'a tabancayla ateş açıldı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Bayhan'a yolun karşısındaki 112 Acil Servisi Komuta Merkezi'ndeki ekipler ilk müdahaleyi yaptı.  Karnından ve bacaklarından yaralanan Bayhan götürüldüğü Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun batıma alındı.
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini saptayıp yakalamak için çalışma başlattı.

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