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Otomobiline aldığı kadına bıçak zoruyla tecavüz edip, dövdü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da evine bırakma teklifinde bulunup otomobiline aldığı S.T. (30) adlı kadına bıçak zoruyla tecavüz ettiği öne sürülen Ali Akgül (40) tutuklandı. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 7 Nisan...

Otomobiline aldığı kadına bıçak zoruyla tecavüz edip, dövdü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da evine bırakma teklifinde bulunup otomobiline aldığı S.T. (30) adlı kadına bıçak zoruyla tecavüz ettiği öne sürülen Ali Akgül (40) tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 7 Nisan günü Ali Akgül, otomobiliyle yolda yürüyen S.T.'nin yanına yaklaştı, evine bırakma teklifinde bulundu. Araca binen S.T.'yi Doğuyaka Mahallesi'nde boş bir araziye götüren Ali Akgül, iddiaya göre aracın kapılarını kilitledi ve bıçak zoruyla kadına tecavüz etti. Ali Akgül, bazı isteklerini kabul etmeyen S.T.'yi dövüp araçtan attı. Çevredekiler tarafından fark edilen S.T., çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ali Akgül olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ali Akgül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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