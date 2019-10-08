Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-1
Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, R.A.'nın evi ile otomobilinde 1 otomatik tüfek, 23 mermi, 1 bıçak ve biri kuru sıkı 2 tabanca ele geçirildi. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma...
GÜVENLİK 08.10.2019, 11:47
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, R.A.'nın evi ile otomobilinde 1 otomatik tüfek, 23 mermi, 1 bıçak ve biri kuru sıkı 2 tabanca ele geçirildi. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, R.A.'nın otomobili ile evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, takibe aldıkları R.A.'nın otomobilini durdurdup arama yaptı. Aramada 1 otomatik tüfek, 1 şarjör, 23 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu. Silahlara el konulurken, gözaltına alınan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, R.A.'nın otomobili ile evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, takibe aldıkları R.A.'nın otomobilini durdurdup arama yaptı. Aramada 1 otomatik tüfek, 1 şarjör, 23 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu. Silahlara el konulurken, gözaltına alınan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2