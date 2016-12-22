Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin otomobilinde uyuşturucu ele geçirdiği 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında bir otomobil içinde 10 gram esrar, 3 gram metanfetamin ve 2,93 gram sentetik uyuşturucu kannobinoid ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.E.Y, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin otomobilinde uyuşturucu ele geçirdiği 1 kişi gözaltına alındı.