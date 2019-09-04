Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Bayram Akkaya (42), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Olay, saat 01.30 sıralarında Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta...
Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Bayram Akkaya (42), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.30 sıralarında Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Bayram Akkaya'ya, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Akkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akkaya'nın öldüğü belirlendi.
Bölgedeki mobese kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Akkaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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