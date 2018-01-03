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Otomobilinde tabancayla intihar etti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 41 yaşındaki Ali A., otomobilin içinde tabancayla yaşamına son verdi. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk babası Ali A., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım...

Otomobilinde tabancayla intihar etti
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 41 yaşındaki Ali A., otomobilin içinde tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk babası Ali A., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu, park halindeki kendine ait otomobilinde namlusunu ağzına soktuğu ruhsatsız tabancasını ateşleyerek intihar etti. Ali A.'nın otomobilin içindeki cesedini bulanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın incelemesinin ardından, Ali A.'nın cesedi morga kaldırıldı.
Öte yandan kent sakinlerinden emekli memur, iki çocuk babası 71 yaşındaki Mehmet T.'nin ise bu sabah, evinin deposunda kendini astığı ortaya çıktı.
Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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