Otomobilinde tabancayla intihar etmek istedi, yaralandı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te 25 yaşındaki Ayhan D., boş araziye park ettiği otomobilinde, durumundan şüphelenip yanına yaklaşan polislerin önünde tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. Kendisine ait 06 BT 8051 plakalı otomobiliyle boş araziye gelen Ayhan D.'yi görenler durumundan şüphelenerek polisi aradı. Olay, yerine gelen polisleri gören genç, yanındaki tabancayı otomobilin ön camından polislere gösterdikten sonra başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Silah sesinin ardından otomobile yaklaşan polisler, yaralı Ayhan D. için sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı genci Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ayhan D., ameliyata alındı.

Polis, araçta inceleme yaptığı ve ruhsatsız olduğu belirtilen tabancaya el koydu.

FOTOĞRAFLI