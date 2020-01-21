Son Dakika
Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı
GÜVENLİK 21.01.2020, 15:25
4
BOLU'da, bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagajdaki gizle bölmede 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobili durdurdu. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki gizli bölmelere saklanmış 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Ş.D. (25) ve üniversite öğrencisi A.A. (24) adlı kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D. ve A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobili durdurdu. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki gizli bölmelere saklanmış 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Ş.D. (25) ve üniversite öğrencisi A.A. (24) adlı kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D. ve A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.
7°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|64
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|23
|45
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|23
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|24
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Newcastle
|24
|30
|14. Burnley
|23
|27
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|22
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016