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Otomobilin yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yayanın yaralandığı kaza, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğuş Caddesi'nde...

Otomobilin yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yayanın yaralandığı kaza, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğuş Caddesi'nde meydana geldi. İzmir çevre yolu yönüne giden Emre Karakuş (24) yönetimindeki 34 FP 3076 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 20'li yaşlardaki erkeğe çarptı. Kazada, yaya yaralandı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaya, çağırılan ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
​Kazanın görgü tanığı Sezer Tatbak, "Dışarıda kapımın önünde sigara içiyordum, o sırada karşıdan gelen yaya arkadaş sağına ve soluna bakmadan yola fırladı ve araba çarptı" dedi. 
Bu arada kaza anı, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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