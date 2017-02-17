Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Ceran’a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Ceran, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, önceki gün Çorlu-Çerkezköy karayolu Kamyon Barajı mevkiinde meydana geldi. Nuri Ceran, koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, İngiltere uyruklu Jamie Heather yönetimindeki 34 RJ 7912 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen Ceran, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ceran, ilk mücadelesinin ardından İstanbul’daki başka bir hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Heather ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ağır yaralan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Nuri Ceran’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.KAZA KAMERAYA YANSIDINuri Ceran’ın ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Nuri Ceran’a o sırada yoldan geçen Jamie Heather’ın kullandığı otomobilin çarptığı görüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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