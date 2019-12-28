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Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada
ISPARTA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine giden 102. Cadde'deki servis yolunda...
GÜVENLİK 28.12.2019, 12:26
ISPARTA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine giden 102. Cadde'deki servis yolunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir kişiye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Savrularak asfalt zemine düşen yaya, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralının tedaviye alındığı belirtildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobilin çarpması yer aldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine giden 102. Cadde'deki servis yolunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir kişiye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Savrularak asfalt zemine düşen yaya, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralının tedaviye alındığı belirtildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobilin çarpması yer aldı.
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