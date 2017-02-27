Otomobilin yatık deposundaki esrara 2 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin yakıt deposunda 2 kilo 495 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Uğurcuk Mahallesi'nde Yaşar Ç. yönetimindeki 27 LV 152 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Arama yapılan otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 2 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi. Esrara el koyan jandarma, sürücü ve yanındaki Fırat A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin yakıt deposunda 2 kilo 495 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.