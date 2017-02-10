Otomobilin üzerine asit dökdüler

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde üzerine asit dökülen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kafenin önünde park halindeki Mustafa B.'ye ait 41 JA 633 plakalı otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce asit döküldü. Aracının yanına gelen Mustafa B., kaportada oluşan hasarı görünce polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, asidi döken kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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