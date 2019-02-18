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Otomobilin motorunun yerinden çıktığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı ve motorunun yerinden fırladığı kazada sürücü Ersin Bulut'un (35) ardından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ramazan...

Otomobilin motorunun yerinden çıktığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı ve motorunun yerinden fırladığı kazada sürücü Ersin Bulut'un (35) ardından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ramazan Tanç da kurtarılamadı.
Kaza, cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi ile Ova Mahallesi arasındaki Gemicik mevkisinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Ersin Bulut yönetimindeki 35 HA 6174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Motoru yerinden fırlayan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Bulut ile araçta bulunan Barış Taşkıran ve Ramazan Tanç ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan ikisi Kaş Devlet Hastanesi’ne, Ramazan Tanç ise Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ersin Bulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazkan, hastanede tedavisi süren Kalkan'da taksicilik yapan evli ve 1 çocuk babası Ramazan Tanç da yaşam mücadelesini kaybetti.

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