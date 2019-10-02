Otomobilin motor kısmında sıkışan kedi kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin yanına gelen sürücü, motor kısmından gelen kedi sesini duydu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.