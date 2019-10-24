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Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
ISPARTA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bahçelievler Mahallesi 3033 Sokak'ta park halinde olan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye...
GÜVENLİK 24.10.2019, 16:47
ISPARTA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Bahçelievler Mahallesi 3033 Sokak'ta park halinde olan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Bir torbaya konulan yılanın, doğaya bırakılacağı belirtildi.
Bahçelievler Mahallesi 3033 Sokak'ta park halinde olan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Bir torbaya konulan yılanın, doğaya bırakılacağı belirtildi.
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