Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

ISPARTA'da, park halindeki otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahallelinin süt verip beslediği kedi, daha sonra barınağa götürüldü.Olay, dün akşam saatlerinde, 102 Cadde'de meydana geldi. Yaşar Bolat Üst Geçidinin altında park halinde olan otomobilden kedi sesi duyan sürücü, kaputu açtı. Yavru kedinin motor bölümünde olduğunu anlayan sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtardı. Çevredekiler, yavru kediye süt verdi. Kedi daha sonra kutuya konularak Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan barınağına götürüldü.