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Otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, park halindeki otomobilin benzin dökülerek kundaklanması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde...

Otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, park halindeki otomobilin benzin dökülerek kundaklanması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Mazlum Tüysüz'ün oturduğu binanın bahçesinde park halinde olan 63 N 4501 plakalı otomobili, gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kundaklama görüntülerinde, bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra yanındaki şişedeki benzini otomobilin üzerine döküp, ateşe verdikten sonra kaçışı yer alıyor.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının ardından polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.
Kimseyle husumeti olmadığını söyleyen otomobilin sahibi Mazlum Tüysüz, "Gece büyük bir gürültü ile uyandım ve otomobilimin yandığını gördüm. Hemen yangına müdahale ettik, polis ve itfaiyeye haber verdik. Otomobilimi kundaklayanların bulunmasını istiyorum" dedi.

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