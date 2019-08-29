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Otomobilin koltuk döşemelerinde 71 kilo eroin ele geçirildi
VAN'da polisin şüphe üzeriene durdurduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk döşemeleri arasına gizlenmiş 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...
GÜVENLİK 29.08.2019, 07:21
VAN'da polisin şüphe üzeriene durdurduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk döşemeleri arasına gizlenmiş 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale-Gürpınar Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale-Gürpınar Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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