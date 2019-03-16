Otomobilin kaldırımdaki ağaca çarptığı kaza kamerada

ERZİNCAN kent merkezinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kemarasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkarılarak Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgeye yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, bir anda kayarak kaldırımın kenarındaki ağaca hızla çarpıyor.

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