Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Otomobilin kaldırımdaki ağaca çarptığı kaza kamerada

ERZİNCAN kent merkezinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kemarasına yansıdı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi...

Otomobilin kaldırımdaki ağaca çarptığı kaza kamerada
ERZİNCAN kent merkezinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kemarasına yansıdı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkarılarak Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgeye yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, bir anda kayarak kaldırımın kenarındaki ağaca hızla çarpıyor.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328