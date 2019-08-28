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Otomobilin iki kamyonet arasında sıkıştığı kaza kamerada

Davut CAN/ İZMİR, ()- İZMİR'de, arkadan gelen kamyonetin çarptığı otomobilin savrularak iki kamyonet arasında sıkıştığı kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, sabah...

GÜVENLİK 28.08.2019, 16:02
Otomobilin iki kamyonet arasında sıkıştığı kaza kamerada

Davut CAN/ İZMİR, ()- İZMİR'de, arkadan gelen kamyonetin çarptığı otomobilin savrularak iki kamyonet arasında sıkıştığı kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde, İzmir çevre yolunda meydana geldi. Sol şeritten hızla ilerleyen bir kamyonet, önünde giden iki otomobile çarptı. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle savrulmaya başlayıp, orta şeritte giden bir başka kamyonetle kendisine çarpan aracın arasında sıkıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki kamyonet arasında sıkışan otomobilin sürücüsünün kazadan önce tehlikeyi sezip, sağ şeride geçmek istediği ancak başaramadığı, sonrasında da aracından çıkıp, panik halinde telefonuna sarıldığı görülüyor.

 

 

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