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Otomobilin gizli bölmesinden bonzai ve hap çıktı
KÜTAHYA’da durdurulan otomobilin koltuk arkasına yapılmış özel bölmesinde bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobille...
GÜVENLİK 26.12.2019, 16:49
KÜTAHYA’da durdurulan otomobilin koltuk arkasına yapılmış özel bölmesinde bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobille ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde otomobil sürücüsünü takibe alan polis, bir süre sonra aracın önünü keserek durdurdu. Otomobilde bulunan E.Y., G.K. ve A.Z. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla otomobilde yapılan aramada aracın koltuk kısmına yapılmış özel bölmesine gizlenmiş 82.7 gram bonzai ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden E.Y. ve G.K. kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan yapılan adli işlem sonrası ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, A.Z. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi kapalı cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobille ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde otomobil sürücüsünü takibe alan polis, bir süre sonra aracın önünü keserek durdurdu. Otomobilde bulunan E.Y., G.K. ve A.Z. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla otomobilde yapılan aramada aracın koltuk kısmına yapılmış özel bölmesine gizlenmiş 82.7 gram bonzai ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden E.Y. ve G.K. kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan yapılan adli işlem sonrası ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, A.Z. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi kapalı cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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