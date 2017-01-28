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Otomobilin çarptığı zihinsel engelli kadın öldü

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), () - MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, bir başka otomobilin de üzerinden geçtiği zihinsel engelli 41 yaşındaki Özgür Yıldız hayatını kaybetti.  Kaza,...

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli kadın öldü

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), () - MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, bir başka otomobilin de üzerinden geçtiği zihinsel engelli 41 yaşındaki Özgür Yıldız hayatını kaybetti. 
Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Muğla-Fethiye karayolu eski devlet hastanesi üstgeçidi yakınlarında meydana geldi. Fethiye yönüne giden 37 yaşındaki Mücahit Şahin yönetimindeki 48 RR 899 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Özgür Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yola düşen Yıldız'ın üzerinden başka bir otomobil geçti.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası Yıldız'a çarpan ve üzerinden geçen araçların sürücüleri gözaltına alındı. 

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