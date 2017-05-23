Otomobilin çarptığı yaya öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şerife Bediz, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Alay Caddesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Cemil Pekmezci yönetimindeki 06 ATC 90 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Bediz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Bediz, çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife Bediz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Pekmezci polis merkezine götürüldü.
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