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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 29 yaşındaki Selime Kırcı, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın olduğu yerin yaklaşık 100 metre gerisinde yaya üst geçidi olması dikkat çekti. Kaza,...

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 29 yaşındaki Selime Kırcı, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın olduğu yerin yaklaşık 100 metre gerisinde yaya üst geçidi olması dikkat çekti.
Kaza, bugün saat 07.30'da merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi Eyüp Sultan tramvay durağı yanında meydana geldi. Tramvaydan inen Selime Kırcı, iddiaya göre yaklaşık 100 metre gerideki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmek istediği sırada, Konya Valiliği'ne ait Ertuğrul K. yönetimindeki 42 VL 919 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Selime Kırcı ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırcı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Selime Kırcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Ertuğrul K. de gözaltına alındı.
Bu arada kazaya rağmen birçok kişinin üst geçidi kullanmayıp, yoğun araç trafiğinde yolun karşısına geçmek istemesi dikkat çekti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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