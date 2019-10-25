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Otomobilin çarptığı yaya öldü
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Özden (59), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, İnegöl ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana...
GÜVENLİK 25.10.2019, 16:02
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Özden (59), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bursa-Ankara yolunda seyir halinde olan sürücü Murat G. (43) yönetimindeki 34 PN 6983 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Özden’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen Özden, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Murat G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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