Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Eyyüp Kılıç (38) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

Kaza, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hamurkesen Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Eyyüp Kılıç'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kılıç, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma kazadan sonra kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



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