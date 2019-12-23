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Otomobilin çarptığı yavru ayı öldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı öldü. Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Mezit- 8 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl’e giden A.A. (35) yönetimindeki 26 ACH 105 plakalı otomobil, yolun...
GÜVENLİK 23.12.2019, 17:57
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Mezit- 8 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl’e giden A.A. (35) yönetimindeki 26 ACH 105 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya çarptı. Kazada yavru ayı öldü. Yavru ayı, ihbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Mezit- 8 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl’e giden A.A. (35) yönetimindeki 26 ACH 105 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya çarptı. Kazada yavru ayı öldü. Yavru ayı, ihbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.
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