Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki Nazife Akman yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde Karabük - Kastamonu yolu Toprakcuma Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden 50 yaşındaki Metin Manav yönetimindeki 37 HF 601 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife Akman'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Nazife Akman'ın öldüğü belirlendi. Nazife Akman'ın cesedi Safranbolu Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki Nazife Akman yaşamını yitirdi.