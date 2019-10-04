Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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MERSİN’in Tarsus ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Kerim Çuhadar (91), hayatını kaybetti. Kaza, Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. F.E. idaresindeki 33 DLU 38 plakalı araç, park...
GÜVENLİK 04.10.2019, 17:18
MERSİN’in Tarsus ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Kerim Çuhadar (91), hayatını kaybetti.
Kaza, Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. F.E. idaresindeki 33 DLU 38 plakalı araç, park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Kerim Çuhadar'a çarptı. Ağır yaralanan Kerim Çuhadar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. F.E. idaresindeki 33 DLU 38 plakalı araç, park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Kerim Çuhadar'a çarptı. Ağır yaralanan Kerim Çuhadar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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