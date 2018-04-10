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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

SİVAS'ta otomobilin çarpıp kaçtığı Mehmet Erdoğan (85) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y.'nin (29) kullandığı 60 SA 587 plakalı otomobil...

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
SİVAS'ta otomobilin çarpıp kaçtığı Mehmet Erdoğan (85) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y.'nin (29) kullandığı 60 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erdoğan'a çarptı. Erdoğan yaklaşık 30 metre aracın altında sürüklendi. Sürücü F.Y., kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kazanın ardından başlattığı çalışmayla sürücü F.Y.'yi kısa sürede yakaladı. F.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Erdoğan'ın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Erdoğan'ın haberi alan yakınları ise fenalık geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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