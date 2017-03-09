Otomobilin çarptığı Suriyeli genç öldü

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarparak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Mustafa, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen Pazar günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için parka giden Ahmet Mustafa'ya yolun karşısına geçerken, sürücüsü bilinmeyen ve plakası alınamayan otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Suriyeli genç, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ahmet Mustafa, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.



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