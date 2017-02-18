Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriyeli 7 yaşındaki Muhammed Elfaris hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 02 NA 211 plakalı otomobil, yolun karşısına geçemeye çalışan Suriye uyruklu Muhammed Elfaris'e çarptı. Yola savrulup ağır yaralanan Elfaris, çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Elfaris, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Elfaris,'in cesedi otopsi için morga konuldu.