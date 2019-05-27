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Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

ADIYAMAN'da, yolun karşısuna geçmek için bekleyen annesinin elinden kurtularak yola fırlayan Suriye uyruklu Razan El Ali (7), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi.  Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü...

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü
ADIYAMAN'da, yolun karşısuna geçmek için bekleyen annesinin elinden kurtularak yola fırlayan Suriye uyruklu Razan El Ali (7), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi. 
Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Çevreyolu'nda yolun karşısına geçmek için bekleyen annesinin elinden kurtulan Suriye uyruklu Razan El Ali'ye, Fatih Yemişenyayık'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Razan El Ali'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Razan El Ali, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Razan El Ali'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Polis sürücü Yemişenyayık'ın gözaltına alarak emniyete götürdü.

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