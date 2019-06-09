Otomobilin çarptığı savcı yaralandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı savcı Aladdin Demir (49) yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. Evine dönmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesi'nde görevli savcı Aladdin Demir'e, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 YEZ 97 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demir yaklaşık 20 metre savruldu. Araç sürücüsü ise düşen plakayı alarak kaza yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demir'in kaza haberini alan meslektaşları ve Başsavcı Halil İnal hastaneye geldi.

Kaçan araç kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre ilerideki katlı pazar alanında bulundu. Sürücüsü gözaltına alınan aracın ön camında büyük hasar olduğu, sağ ön ve arka kapı kolunda kan izleri olduğu görüldü. Polisin araç üzerinde ve içerisinde yaptığı incelemenin ardından araç çekici yardımıyla çekilirken, sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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