Otomobilin çarptığı Rus kadın öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Rus turist 34 yaşındaki Marina Demidova, yaşamını yitirdi.
Avsallar Mahallesi'nde dün gece yolun karşısına geçmeye çalışan Marina Demidova'ya Mehmet K.'nin kullandığı 09 CCK 99 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın turist ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Marina Demidova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Marina Demidova'nın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirdi. Jandarma kaçan sürücü Mehmet K.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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