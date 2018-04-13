Otomobilin çarptığı Rabia Naz öldü, sürücü kaçtı

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde yol kenarında oyun oynadığı sırada otomobilin çarptığı Rabia Naz Vatan (11) yaşamını yitirdi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, kaza yerinden kaçtı.Olay, dün akşam saatlerinde Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında oyun oynayan Rabia Naz Vatan'a sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü kaçarken kız çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Naz Vatan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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