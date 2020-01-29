Otomobilin çarptığı polis memurunun 10 aydır bilinci kapalı

KONYA'da 10 ay önce, mesai sonrası bisikletiyle evine giderken, otomobilin çarpması sonucu beyin kanaması geçirip, ağır yaralanan polis memuru Cem Pusat (55), bilinci kapalı, yatağa bağımlı hale geldi. Pusat'a ayrıca yüzde 80 oranında engelli raporu verildi.

Kaza, geçen yıl 12 Mart'ta merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru 4 çocuk babası Cem Pusat, mesai sonrası bisikletiyle evine gitmek için yola çıktı. Bisiklet yolunda ilerleyen Pusat'a, İhtisam Akto (43) yönetimindeki 42 AAC 996 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Pusat, çağırılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçiren ve bilinci yarı oranında kapalı bulunan Pusat, aylarca hastanede tedavi gördü.

35 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORMUŞ

Kazanın ardından polis merkezine giderek, teslim olan otomobil sürücüsü İhtisam Akto, polisteki ifadesinde 35 kilometre hızla gittiğini ileri sürdü. Akto, ''35 kilometre hızla seyir halindeydim. Hadimi Caddesi'ne doğru dönmek için sinyal verdim. Dönüşe başladığım sırada sol tarafımdan bir bisikletlinin geldiğini gördüm. Aracımı sağ tarafa doğru iyice yanaştırıp durmaya çalıştım. Bu sırada bisikletli şahıs aracımın ön tekerine çarptı. Savrularak yere düştü" dedi. İhtisam Akto, 'taksirle yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturma devam ediyor.

8'DE 8 KUSURLU BULUNDU

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan trafik kaza tespit raporunda otomobil sürücüsü İhtisam Akto'nun 8'de 8 tam kusurlu olduğu belirtildi.

YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından eve götürülen Cem Pusat, yatağa bağımlı hale geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, hastanın bilincinin kapalı olduğu, yatağa bağımlı halde olduğu, yakınları ile iletişim kuramadığı, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve bir refakatçiye ihtiyaç duyduğuna yer verildi. Ayrıca hazırlanan raporda, Pusat'ın kalıcı engel oranının yüzde 80 olduğunu belirtildi. Cem Pusat ayrıca, polislik mesleğinden de emekliye ayrıldı.

BABAM BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YATIYOR

Babasının yatağa bağımlı hale geldiğini belirten kızı Özden Pusat, "Babam kaza sonrası aylarca yoğun bakımda yattı. Beyin kanaması geçirdi. Hastaneden çıkartıp eve getirdik. Ancak bilinci kapalı bir şekilde yatağa bağımlı halde. Vücudunun bir kısmı da felçli. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Hayatımız altüst oldu. Babam çevresine neşe saçan, neşeli bir insandı. O insan gitti, yerine yatağa bağımlı, hareketsiz yatan bir insan geldi. Buna neden olan insan da halen dışarıda. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Aile soruşturmanın bir an önce tamamlanıp, şüphelinin adalet karşısına çıkmasını istiyor.



