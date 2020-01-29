Otomobilin çarptığı Musa, öldü
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Menemen istikametine giden Mehmet Can Öztürk (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen’e çarptı. Sözen, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sözen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sözen’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, otomobil sürücüsü Öztürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016