Otomobilin çarptığı motosikletli anne- kız yaralandı
KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce motosiklete ardından park halindeki başka otomobile çarptı. Kazada kasksız motosiklet sürücüsü Demet Akın Erdem (28) ile kızı Derin...
KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce motosiklete ardından park halindeki başka otomobile çarptı. Kazada kasksız motosiklet sürücüsü Demet Akın Erdem (28) ile kızı Derin Hira Erdem (5) yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kuşadası Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Belediye'den Adalızade Mezarlığı yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ACL 269 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce Demet Akın Erdem'in kullandığı 09 BBU 17 plakalı motosiklete ardından park halindeki 35 AS 6026 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosikletle savrulan kasksız Demet Akın Erdem ile arkasındaki kızı Derin Hira Erdem yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan anne-kız ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Derin Hira'nın durumunun ağır olduğu, bacak ve kolunda kırıklar bulunan anne Demet Akın Erdem'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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